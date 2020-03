Após derrota, botafoguenses prometem erguer a cabeça em jogo da Copa do Brasil

Até parecia que os jogadores do Botafogo já sabiam que não seria possível segurar o Flamengo, que venceu por 3 a 0. Ao final do jogo no Maracanã, neste sábado, pela segunda rodada da Taça Rio, eles reconheceram a superioridade do adversário na etapa final e preferiram falar no próximo jogo contra o Paraná, pela Copa do Brasil, na terça-feira às 19h15.

"A gente tem que levantar a cabeça e já pensar neste jogo da Copa do Brasil que é muito importante para a gente. Nós já sabíamos que enfrentar o Flamengo seria um jogo difícil e, realmente, não deu, infelizmente, para evitar a derrota", comentou o goleiro Gatito Fernández.

Para o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, cada time dominou um tempo. "Nós fomos bem no primeiro tempo, mas depois não deu mesmo. Acontece...perdemos! Mas valeu pelo bom primeiro tempo", concluiu.

O atacante Pedro Raul chegou a marcar no primeiro tempo, mas teve seu gol anulado por impedimento. "Eu não vi o lance, mas achei que estava tudo normal. Mas se o VAR anulou, então eu estava impedido", reconheceu.

Por fim, criticou a diminuição do ritmo do time no segundo tempo. "A gente precisava ter entrado no segundo tempo como fizemos no primeiro. Agora é levantar a cabeça e pensar neste jogo da Copa do Brasil", finalizou.

O jogo contra o Paraná vai ser o primeiro da terceira fase e o objetivo é vencer bem para ir em vantagem para o duelo de volta em Curitiba. Para a torcida vai ser um confronto especial porque vai marcar a estreia do meia japonês Honda. Um motivo a mais para lotar o Engenhão.