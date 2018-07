Após derrota, Caio Júnior reconhece força do Corinthians

"Eles (corintianos) em casa têm muita força, jogam no ataque, pressionam muito, e fora de casa eles têm muita velocidade. Nosso time também tem essa característica. Eu acho que é um desenho de time que o Tite tem na mão que é muito importante para um campeonato como o Brasileiro. Fora de casa, você tem o time da casa sempre com a pressão de sair para o jogo e o adversário te coloca em risco o tempo todo", afirmou o treinador botafoguense, ao falar sobre o jogo no qual o segundo gol do Corinthians saiu em uma jogada originada por um contra-ataque.

O treinador, porém, enfatizou que o Botafogo não pode desanimar após amargar o resultado que o deixou na sexta posição do Brasileirão, com 16 pontos. "O que a gente tem que fazer é recuperar os jogadores e ter coerência. Não ficar impressionado porque perdeu o jogo. Jogamos dez jogos, perdemos dois, ganhamos quatro e empatamos quatro. Acho que é uma equipe equilibrada, que está em formação. Eu lamento pelos torcedores, que vieram nos prestigiar em um horário desse (21h50), tarde da noite", reforçou o comandante.

Mas, apesar da derrota por 2 a 0, Caio Júnior acredita que o Botafogo merecia melhor sorte na última quarta-feira. "Nosso aspecto emocional chegou um pouco abalado (ao vestiário para o intervalo), os jogadores sentiram que estavam bem próximos do gol e aconteceu o contrário. Leva tempo para reagir. Mas voltamos bem para o segundo tempo. O Corinthians soube aproveitar bem psicologicamente. O Tite recuou a equipe e jogou só no nosso erro. Mas, mesmo assim, merecíamos o empate, fizemos por merecer", finalizou.

Além da derrota, o Botafogo lamentou o fato de que não poderá contar com o argentino Herrera no duelo do próximo sábado, contra o Atlético-PR, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Para completar, a equipe não terá mais uma vez Loco Abreu para atuar no ataque, já que ele segue com o Uruguai para a disputa da final da Copa América, no próximo domingo, contra o Paraguai, na Argentina.