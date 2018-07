Após derrota, Carpegiani deixa o comando do Vitória Mesmo na terceira colocação da Série B e com a vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro encaminhada, o técnico Paulo César Carpegiani não resistiu à derrota para o Atlético-PR por 2 a 0, no último sábado, e deixou o comando do Vitória. De acordo com comunicado no site oficial do clube, o treinador entrou em acordo com a diretoria neste domingo e será substituído pelo auxiliar Ricardo Silva.