Após derrota, Carpegiani entrega o cargo na Ponte Preta A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 custou o emprego do técnico Paulo César Carpegiani na Ponte Preta. Logo após a partida, uma reunião foi feita ainda nos vestiários do Estádio Moisés Lucarelli com dirigentes e o treinador comunicou sua Said. Ele deixa a Ponte com apenas 15 pontos e ameaçada pelo rebaixamento.