Após derrota, Cássio lamenta saída de Tite: 'É inevitável sentir a falta'

Cássio entrou no segundo tempo na derrota para o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Brasília, e admitiu que o elenco do Corinthians sentiu a saída do técnico Tite, que agora vai comandar a seleção brasileira. O goleiro, que ganhou chance porque Walter sentiu uma lesão, fez elogios ao agora ex-treinador do time.

"É inevitável sentir a falta dele. O Fábio (Crille, interino) fez de tudo de tudo para acertar o time, mas teve duas lesões para complicar. O Tite nos ajudou muito, fez muito por nós, mas agora não faz mais parte. É uma nova etapa", afirmou o goleiro. Cássio havia sido barrado por Tite e não tinha sequer estreado no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, ele entrou no time porque Walter sentiu uma lesão na virilha.

Após o jogo, o goleiro disse que não ficou feliz com a contusão de seu companheiro e esclareceu algumas polêmicas sobre a sua saída do time. "Falaram muitas coisas quando eu saí, que eu não estava comprometido ou conturbando o grupo. Isso não aconteceu de maneira alguma. Sempre estive comprometido", afirmou.