Após derrota, Chelsea anuncia demissão de Ancelotti

Depois de assumir o time em 2009, o italiano levou o Chelsea aos títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra em 2010. Porém, nesta temporada a equipe ficou com o vice-campeonato da Premier League e acabou eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa pelo Manchester United.

Os últimos resultados acumulados pelo treinador, por sinal, foram determinantes para a demissão, segundo anunciou o Chelsea por meio de um comunicado neste domingo. "O desempenho desta temporada ficou abaixo das expectativas e o clube sentiu que era o momento certo de fazer essa mudança visando a preparação para a próxima temporada", justificou.

O Chelsea, porém, não deixou de enfatizar os feitos de Ancelotti e de agradecê-lo pelos serviços prestados ao longo de duas temporadas no comando. "O Chelsea gostaria de agradecer Carlos por sua contribuição desde que assumiu o cargo, em julho de 2009, período no qual ele venceu o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra no mesmo ano pela primeira vez na história do clube", ressaltou o comunicado.

Por causa da derrota sofrida neste domingo, o Chelsea terminou esta edição do Campeonato Inglês com 71 pontos, empatado com o Manchester City, que ficou em terceiro lugar após bater o Bolton por 2 a 0 na rodada final. O Manchester United, que venceu o Blackpool por 4 a 2, fechou a sua campanha de campeão com 80 pontos.