Após derrota, Chicão já foca Libertadores no Corinthians Depois de entrar no lugar de Paulo André após o intervalo do amistoso contra a Portuguesa, disputado na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, o zagueiro Chicão não conseguiu ajudar o Corinthians a evitar a derrota por 1 a 0 para o rival, mas minimizou o peso do resultado no duelo de preparação para esta temporada e mostrou confiança no time para a disputa da Copa Libertadores da América.