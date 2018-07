Após derrota, Corinthians vai escalar titulares na Sul-Americana

O fraco desempenho do Corinthians no returno do Campeonato Brasileiro, com três derrotas em quatro jogos, fez com que o técnico Fabio Carille modificasse o planejamento para a disputa da Copa Sul-Americana.

Ao contrário do que aconteceu nas fases anteriores, quando chegou a fazer experiências em algumas posições e preservava alguns atletas, o treinador avisou que não vai poupar os titulares para o confronto com o Racing, quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final.

"Não é o momento de falar disso (preservar jogadores). Neste momento, eu penso em brigar pelas duas competições. Vou com o que tenho de melhor", afirmou o treinador corintiano após a derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Na fase anterior, pelas oitavas de final, o Corinthians superou o Patriotas da Colômbia. Depois de perder por 1 a 0, com um escalação com Moises, Camacho e Kazim, o time de Carille fez 2 a 0 na Arena Corinthians, novamente com uma formação alternativa.