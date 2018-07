Após derrota, Cristóvão ainda aposta em vaga na Libertadores

A goleada sofrida diante da Chapecoense não abalou a confiança de Cristóvão Borges. Depois de levar 4 a 1 do time catarinense, ameaçado de rebaixamento, o técnico do Fluminense afirmou que ainda acredita em vaga no G-4 ao final do Campeonato Brasileiro.

"Ainda acredito. Há possibilidade. Matematicamente, temos condição. São três partidas. Demos demonstrações de que podemos conquistar. A equipe mostrou que pode. Ficou mais difícil, lógico, mas acreditamos bastante", declarou o treinador.

Com o revés, o Fluminense estacionou na sétima colocação da tabela, com 57 pontos, a quatro do Atlético Mineiro, primeiro time dentro do G-4. "Uma vitória nos deixaria próximo do G-4, por isso é uma derrota muito forte", comentou Cristóvão.

Ele admitiu que o revés inesperado, no Maracanã, abalou os jogadores. "A equipe estava ganhando confiança. Cinco vitórias nos últimos sete jogos. Neste momento, não se pode falar muito, mas conversei com todos. Está todo mundo abatido, muito triste. Todos nós sabemos que ficamos longe do potencial da equipe. A conversa é rápida, agora, mas depois se fala mais. É hora de refletir."

Cristóvão atribuiu o revés à boa marcação e ao eficiente contra-ataque da Chapecoense. "Sabíamos que eles viriam jogar com marcação forte, atacando no contragolpe em velocidade. Mas tínhamos de buscar o resultado. Sabíamos que iríamos correr riscos. Não imaginávamos dessa forma", avaliou. "Marcaram nossas principais jogadas. Tiveram êxito. Tivemos dificuldade de saída de bola e de movimentação. Não jogamos pelos lados. Fomos muito abaixo do normal", reconheceu.