Após derrota, Cuca lamenta chances desperdiçadas O técnico Cuca não escondeu a decepção após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou as chances desperdiçadas pelo seu time no primeiro tempo e exaltou o desempenho do rival na etapa final.