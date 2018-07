Após derrota da Roma, El Shaarawy se envolve em acidente de carro e sai ileso

O atacante El Shaarawy, da Roma, se envolveu neste domingo em um acidente de carro logo após a derrota da equipe por 3 a 1 sobre o Torino, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Depois de chegar com o restante do elenco no centro de treinamento do time, o jogador foi para casa com seu Audi A3, quando colidiu com outro carro no cruzamento de uma avenida. Os dois veículos ficaram destruídos. El Shaarawy saiu ileso do acidente. O motorista do outro carro foi levado ao hospital com ferimentos leves.

O jogador optou por não ser examinado e é esperado na reapresentação da Roma na manhã desta segunda-feira. Apesar da derrota na última rodada, a equipe ocupa a quarta colocação na tabela do Italiano com dez pontos, a cinco de distância da líder Juventus.

A Roma volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Astra, da Romênia, no estádio Olímpico, pela segunda rodada do Grupo E da Liga Europa. Pelo Italiano, a equipe jogará domingo o clássico contra a Inter de Milão.