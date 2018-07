Após derrota, Dado Cavalcanti entrega o cargo e deixa o comando do Paysandu

Há um ano e dois meses no comando do Paysandu, Dado Cavalcanti começou o ano no melhor esquema "papa-título". Ele guiou o time na conquista da Copa Verde e do Campeonato Paraense. O clube ainda ficou invicto por 25 jogos invictos, antes de conhecer a sua primeira derrota, contra o Gama, no dia 10 de maio, no segundo jogo da final do torneio nacional.

No Campeonato Brasileiro da Série B, as coisas não saíram como planejadas. O Papão venceu apenas um dos sete jogos realizados e terminou a rodada na 18.ª colocação com cinco pontos conquistados, um atrás do Joinville, primeiro time fora do descenso.