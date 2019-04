Após derrota do Benfica, Jonas é provocado por fãs do Sporting: 'Volta pra favela'

Após a derrota do Benfica por 1 a 0 para o Sporting, na quarta-feira, em duelo válido pela semifinal da Taça de Portugal, o atacante Jonas se envolveu em uma discussão com torcedores do clube rival. Na saída do estádio José Alvalade, na capital portuguesa, o brasileiro pediu respeito e rebateu as provocações.

"Há quanto tempo vocês não ganham nada?", perguntou Jonas, causando a ira dos torcedores no local. "Ô Jonas, vai para o Brasil. Vai para a favela", respondeu um apoiador do Sporting Lisboa. O atacante não deixou passar batido e voltou a responder: "Vou ficar aqui para ganhar mais de vocês".

Ex-atacante de Guarani, Santos, Grêmio, Portuguesa e Valencia, da Espanha, Jonas é tratado como ídolo no Benfica, clube que defende desde 2014. Na temporada passada, a sua melhor pelo clube português, o brasileiro marcou 37 gols em 41 jogos.

A derrota para o rival por 1 a 0 culminou na eliminação do Benfica da Taça de Portugal. Na final da competição, marcada para o dia 25 de maio, em Oeiras, o Sporting Lisboa enfrentará o Porto.

Ao Benfica, resta a disputa pelo título do Campeonato Português. O time de Jonas lidera o torneio com os mesmos 66 pontos do Porto, mas à frente no critério de desempates em razão de ter levado a melhor no confronto direto.