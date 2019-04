Após derrota do Corinthians, Avelar passa noite em hospital por choque de cabeça

O lateral-esquerdo Danilo Avelar passou a madrugada de quarta para quinta-feira no hospital e foi liberado pela manhã. O jogador realizou exame de ressonância por causa de um choque de cabeça com Ricardo Bueno no fim do duelo do Corinthians com o Ceará pela Copa do Brasil.

A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estado. Os exames não apontaram problema. Avelar sentiu a pancada e ficou com dificuldades para se lembrar dos últimos momentos da partida. Por isso foi encaminhado para o hospital e ficou sob observação.

O jogador está bem e deve se reapresentar com o restante do elenco nesta sexta-feira. O choque com Ricardo Bueno foi o segundo do lateral-esquerdo em menos de uma semana. No domingo, no clássico com o Santos, ele bateu a cabeça com Aguilar; O zagueiro santista levou a pior e deixou o gramado de ambulância. Avelar seguiu na partida.

O Corinthians se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil mesmo com derrota por 1 a 0 para o Ceará, em Itaquera. Isso porque havia vencido o primeiro jogo por 3 a 1. O time de Fábio Carille agora aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário no torneio.

A equipe volta a campo nesta segunda-feira, às 20h, para enfrentar novamente o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 e avança à decisão com um empate.