Após derrota do Flu, Abel festeja pausa no Brasileirão Depois de ver o Fluminense cair por 2 a 1 diante da Portuguesa, nesta quarta-feira à noite, no Canindé, o técnico Abel Braga lamentou o resultado ruim amargado pela equipe carioca, mas festejou o fato de que o Campeonato Brasileiro agora terá uma longa pausa por causa da disputa da Copa das Confederações. O time só voltará a atuar pela competição nacional no próximo dia 7 de julho, no clássico contra o Botafogo.