Após derrota do Inter no clássico, Rodrigo Dourado desabafa: 'Medo de ser feliz'

O Internacional saiu derrotado do primeiro Gre-Nal da temporada 2021. Neste sábado, no primeiro duelo local sob o comando do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, o time colorado foi superado pelo Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

Ao fim do jogo, o volante Rodrigo Dourado lamentou a derrota no clássico que terminou já na madrugada de domingo, data em que o Internacional celebra 112 anos de fundação. O jogador acredita que o clube colorado apresentou domínio no confronto, mas teve medo no momento da finalização.

"Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Gre-Nais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, de finalizar, medo de ser feliz", disse Rodrigo Dourado, em tom desgostoso.

Além de sair derrotado do Gre-Nal de número 430 da história, o Internacional também perdeu a liderança do Campeonato Gaúcho. Ambos têm 17 pontos conquistados, mas o Grêmio leva vantagem no saldo de gols - 11 contra 5 - e ainda tem um jogo a menos (8 a 9).