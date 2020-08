Após derrota do PSG, Paris tem briga entre torcedores e policiais; 148 são presos

A derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões da Europa, disputada neste domingo em Lisboa, não foi bem aceita por parte dos torcedores do clube francês. De acordo com a polícia de Paris, 148 pessoas foram detidas após vários distúrbios pelas ruas da cidade após a partida na capital de Portugal.

O local mais afetado foi a tradicional avenida Champs-Elysees, que já tinha sido palco de incidentes parecidos na semana passada durante os festejos do Paris Saint-Germain pela vitória sobre o RB Leipzig, da Alemanha, na semifinal. Nos arredores do estádio Parque dos Príncipes também aconteceram prisões e brigas.

A fim de dispensar a multidão enfurecida, as autoridades policiais precisaram usar gás lacrimogêneo para fazer com que os torcedores começassem a deixar as vias. Antes disso, foram registrados saques em lojas de luxo e até mesmo carros foram queimados, ocasionando grandes sustos na população. Os confrontos foram entre os Ultras (torcidas organizadas) e policiais.

"A selvageria de certos delinquentes da noite passada: 16 membros das forças policiais feridos, 12 lojas atacadas, cerca de 15 carros vandalizados", informou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, em suas redes sociais. "Obrigado às forças de segurança que atualmente realizam intervenções e prisões de pequenos grupos violentos, desordeiros".

Em campo, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0 - com gol de Coman, ex-jogador do time francês, aos 13 minutos do segundo tempo. Vale ressaltar que essa foi a primeira final de Liga dos Campeões da Europa disputada pelo PSG em 50 anos de vida.