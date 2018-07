Após derrota do São Paulo, atacante Luiz Araújo admite negociação com o Lille

O atacante Luiz Araújo admitiu que o São Paulo negocia a sua transferência para o Lille, da França. Após a derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em Campinas (SP), pelo Campeonato Brasileiro, o jogador já falou em tom de despedida. "Vou sentir muito. (O São Paulo) é minha segunda casa", afirmou.

Na última sexta-feira, o São Paulo praticamente acertou a venda de Luiz Araújo para o Lille por 10,5 milhões de euros (R$ 38 milhões). A maior parte dos direitos econômicos do atacante pertence ao clube do Morumbi (80%).

Faltam pequenos detalhes para que a negociação seja confirmada. "Meu empresário e os clubes estão trabalhando nisso. Se for bom para o São Paulo e também para mim, por que não?"

Luiz Araújo foi promovido ao time profissional no ano passado. Aos 21 anos, viveu ótima fase no começo do ano, mas caiu de rendimento e chegou a ficar dois meses sem marcar gols. No entanto, ele voltou a ser titular e marcou um gols dos gols na vitória contra o Palmeiras, no sábado retrasado, por 2 a 0, no estádio do Morumbi.