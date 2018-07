Após derrota dolorosa, Grêmio pega o embalado Atlético-PR pela Copa do Brasil

O Grêmio abre as quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, tentando esquecer a dolorosa derrota do último domingo para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Novamente em casa, o time tricolor busca um bom resultado para superar a queda do fim de semana, mas também tirar o peso do confronto da volta, em Curitiba, em meio a um atribulado momento no calendário.

Com a maratona de jogos prevista para as próximas semanas, o Grêmio decidiu priorizar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores e já avisou que poupará jogadores diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. Em caso de vitória por uma boa diferença de gols nesta quarta-feira, a equipe pode até dar um merecido descanso a alguns jogadores na volta, no dia 27 de julho.

Mas o triunfo também servirá para dar uma rápida resposta à torcida após a queda para o Corinthians no último fim de semana. Em casa e diante de uma arena lotada, o Grêmio tinha a chance de assumir a ponta do Brasileirão, mas foi derrotado por 1 a 0, com direito a pênalti perdido por Luan, e viu a diferença para o líder aumentar para quatro pontos (26 a 22).

"A grande coisa de a gente perder do Corinthians no domingo é que o futebol é muito dinâmico. Ainda mais aqui, no Brasil, que a gente joga de três em três dias. Então, a gente lamentou muito no dia, no outro. Mas agora, é página virada", disse o lateral-direito Edílson nesta terça-feira.

Para vencer nesta quarta-feira, então, a ordem é repetir o ótimo desempenho das partidas anteriores ao fim de semana passado. O Grêmio tem mostrado nos últimos meses um dos melhores desempenhos do futebol nacional e, por isso, está na briga pelos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão.

Mas do outro lado, o time gaúcho enfrentará um adversário que também está vivo nestas três frentes. Se não tem atuado de forma vistosa como o Grêmio, o Atlético Paranaense também está nas quartas de final da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e vem embalado no Brasileirão.

Depois de um péssimo início de campeonato nacional e de ser lanterna após a sexta rodada, com somente dois pontos, o Atlético Paranaense arrancou para uma sequência de quatro vitórias nas últimas quatro rodadas. Da última posição, passou para a 12.ª, agora com 14 pontos, e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, no último fim de semana.

Para a partida desta quarta-feira, as duas equipes terão desfalques. O Grêmio não terá Maicon, lesionado, e deve seguir sem Bolaños, Marcelo Oliveira, Léo Moura e Beto da Silva, em fase final de recuperação de problemas físicos. Já o Atlético Paranaense não terá Bruno Guimarães, Guilherme e Ederson, que não estão inscritos.