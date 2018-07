Após derrota, Dorival diz que Inter aprenderá com erros

Para o treinador, o Inter ainda não conseguiu encontrar uma regularidade na competição. "Nem criamos nem conseguimos marcar a equipe do Botafogo. Ninguém quer aprender com derrotas, mas infelizmente elas acontecem. E temos que saber que esse perde-ganha é natural no campeonato até que se consiga uma regularidade", afirmou.

A opinião foi compartilhada pelo meia argentino D''Alessandro, que lamentou a falta de poder de reação do Inter após o Botafogo conseguir a virada no segundo tempo."Jogamos mal, marcamos mal. Sofremos a virada e não tivemos a reação. Isso é um aprendizado para o que vai vir pela frente", disse.

Com a derrota, o Inter permanece com oito pontos no Campeonato Brasileiro, em sétimo lugar, mas pode ser ultrapassado no complemento da quinta rodada. A equipe volta a entrar em campo no torneio no próximo domingo, no Recife, contra o Sport.