Após derrota e frustração, São Paulo treina no Rio de olho no Sport

O São Paulo aproveitou a estadia no Rio de Janeiro, onde acabou derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na última quinta-feira, para iniciar os trabalhos de olho no seu próximo compromisso, segunda-feira, contra o Sport, às 20h, no Morumbi. Apesar da frustração de não aproveitar a chance de entrar no G-4, já que o Grêmio também havia perdido um dia antes para o Flamengo, os jogadores tentam buscar motivação para a última semana de Campeonato Brasileiro.

"Temos de buscar duas vitórias nesta reta final. Claro que a nossa equipe sabe das dificuldades, mas temos que ir em busca do nosso objetivo. Vale vaga na fase de grupos da Libertadores, e isso representa muito", disse o meia Nenê, projetando também a última partida da temporada, domingo (2), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Nesta sexta, parte do elenco trabalhou no Estádio das Laranjeiras, sede do Fluminense, antes da viagem de volta à capital paulista. Os atletas foram divididos em dois grupos: para minimizar o desgaste físico depois do confronto com os vascaínos, os titulares fizeram exercícios regenerativos na academia do hotel. O restante do grupo trabalhou nas Laranjeiras, sob supervisão do técnico interino André Jardine.

O São Paulo está na quinta colocação, com 62 pontos – mesma pontuação do Grêmio, que está em quarto lugar e leva vantagem no número de vitórias (17 a 16). Assim como na rodada anterior, o time paulista entrará em campo já ciente do resultado do adversário direto pelo lugar no G-4, já que os gremistas jogam no domingo, no Barradão, contra o Vitória.