Após derrota, elenco do Fluminense treina em Curitiba mirando o Fla-Flu

Um dia depois de perder para o Paraná por 2 a 1, no Durival de Britto, o elenco do Fluminense treinou nesta terça-feira, ainda em Curitiba. O trabalho marcou o início da preparação para um importante compromisso, o clássico com o líder Flamengo, quinta-feira, em Brasília, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

O elenco foi dividido em duas partes. Os titulares do duelo de segunda ficaram no hotel e realizaram uma atividade regenerativa. Já o restante foi ao CT do Atlético-PR e fez um trabalho técnico em campo reduzido. Imediatamente após o término do treino, a delegação já embarcaria para Brasília.

O técnico Abel Braga terá muitos problemas para escalar o Fluminense no clássico. O lateral Léo, que já não jogaria por pertencer ao Flamengo, sofreu uma lesão no tornozelo direito. Marcos Júnior teve um problema muscular a coxa esquerda e deve ser desfalque. Pedro também não se recuperou de uma contusão na coxa esquerda e está fora.

Com a derrota de segunda, o Fluminense parou nos 14 pontos e ocupa a nona colocação. Na quinta, terá a difícil tarefa de encarar o líder do Brasileirão, o Flamengo, que tem 20 pontos.