Após derrota em amistoso, Clayson diz que 'não está tudo errado' no Corinthians

A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Londrina no amistoso deste domingo, em Maringá, causou reações distintas no atacante Clayson. Após a partida, o jogador, que voltou a atuar depois de passar por um período de fortalecimento muscular, reconheceu que a equipe precisa melhorar, mas disse que nem tudo está errado.

"A derrota nunca é boa, mas eu não vou chegar e falar que está tudo errado. Confio no grupo e na comissão técnica. Sabemos que não está tudo errado. Ganhamos o Paulistão e fomos eliminados da Copa do Brasil jogando bem. Temos duas competições pela frente, vamos melhorar e brigar por títulos", garantiu.

Foi o terceiro amistoso da equipe paulista durante a parada das competições para a Copa América. Antes, o time paulista havia sido derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1, no domingo passado, e vencido o Vila Nova pelo mesmo placar na última quinta-feira, em Goiânia.

O desempenho nos amistosos não foi muito diferente do que a equipe vinha mostrando nos jogos oficiais. A equipe do técnico Fábio Carille foi eliminada da Copa do Brasil e tem oscilado no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a décima posição, com 12 pontos - ainda tem um jogo a menos que os demais.

Clayson, no entanto, confia na melhora do Corinthians. "Corinthians é assim: quando todo mundo fala que não vai, ele vai lá e ganha. Perder não é bom, mas eu realmente confio no meu grupo. Certeza que a comissão vai achar um jeito bom de jogar", analisou.

O Corinthians volta a campo na retomada das competições oficiais no dia 14, domingo que vem, para enfrentar o CSA, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.