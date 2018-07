Após derrota em casa, clima fica ainda mais pesado no Botafogo

Depois de nova derrota no Brasileirão (1 a 0 para o Figueirense, na quarta-feira) e da iminente queda para Série B, o Botafogo vive situação caótica também fora de campo. O técnico Vagner Mancini discutiu com o atacante Jobson, que perdeu um pênalti quando jogo ainda estava empatado, e alguns atletas voltaram a lamentar o descaso da diretoria com relação aos atrasos no pagamento dos salários.

Mancini ainda não sabe ao certo como montar o time para o jogo de domingo, contra a Chapecoense, em Chapecó. Ele ressaltou que a situação é mais do que delicada e que não adianta dizer o contrário. Mas lembrou que, ainda assim, vai acreditar até o último instante na possibilidade de livrar o Botafogo do rebaixamento no Brasileirão.

Para se salvar, o time carioca tem que vencer seus três últimos jogos (também enfrenta Santos e Atlético-MG) e torcer por uma combinação de resultados. Por outro lado, se perder para a Chapecoense, pode até cair para a segunda divisão já neste fim de semana.

Nesta quinta-feira, dirigentes do Botafogo também se desentenderam entre si e o ambiente ficou mais pesado. Pelas redes sociais, torcedores se articulavam para fazer manifestação na frente da sede do clube, possivelmente nesta sexta.