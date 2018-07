Após derrota em casa, Corinthians volta aos treinos sem o lesionado Cássio

Depois de ser derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense no último domingo, no Itaquerão, o Corinthians voltou aos treinos já na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, onde o grupo de jogadores do elenco começou a trabalhar visando o duelo de quarta-feira diante do Cruzeiro, novamente na arena corintiana, às 21h45, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

E a principal ausência na atividade foi a do goleiro Cássio, que ficou fora do duelo com o Fluminense após sentir um desconforto no ombro esquerdo no aquecimento para a partida. Desta forma, ele segue como dúvida para o jogo contra os cruzeirenses e, como ele só poderia fazer no máximo um treino para o embate, é boa a chance de Walter ser mantido entre os titulares.

Embora o Corinthians tenha sido derrotado, Walter teve boa atuação no último domingo e conta com a confiança do técnico interino Fábio Carille, assim como já chegou a tomar a titularidade de Cássio enquanto Tite estava no comando da equipe durante esta temporada.

Outro que também ficou fora do treinamento realizado na manhã desta segunda-feira foi o lateral-esquerdo Uendel, que se recupera de uma lesão na coxa direita e ficou fora das últimas três partidas da equipe corintiana. Ele se lesionou contra o Coritiba, em duelo disputado no estádio Couto Pereira, e seguirá sendo substituído por Guilherme Arana se voltar a ser vetado pelo departamento médico.

A tendência, inclusive, é a de que Carille mantenha contra o Cruzeiro o mesmo time titular que enfrentou o Fluminense, pois o interino elogiou a atuação da equipe após a derrota de domingo, depois de já ter aprovado o desempenho do jogadores após a vitória por 1 a 0 sobre o mesmo Flu, na última quarta-feira, também no Itaquerão, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.