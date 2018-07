Após derrota em casa, CRB demite técnico Alexandre Barroso O CRB acertou, em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, a demissão técnico Alexandre Barroso. O motivo alegado pela diretoria do clube para a decisão foi o rendimento abaixo do esperado do time desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. E após a derrota para o ABC por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, no último sábado, a situação ficou insustentável para o comandante.