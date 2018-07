Após derrota em casa, Eduardo Baptista diz que Atlético-PR 'não vai se abater'

A derrota por 3 a 2 para o Santos, no Durival de Brito, atrapalhou as pretensões do Atlético Paranaense na Copa Libertadores, afinal, o time precisará reverter esse resultado negativo fora de casa para avançar às quartas de final. Diante desse cenário complicado, o técnico Eduardo Baptista tentou adotar um discurso otimista e assegurou que a sua equipe segue viva na competição.

"A equipe não vi se abater", afirmou Eduardo Baptista. "Temos que jogar e buscar. Ter esta mesma posse [de bola] e ter o mesmo ímpeto. Um placar de 2 a 0 na Vila não é impossível", completou o treinador.

Eduardo Baptista garantiu ter aprovado a atuação do Atlético-PR na noite de quarta-feira. Na sua avaliação, o Santos venceu por ter sido efetivo nas chances que teve, mas a sua equipe foi superior e controlou o duelo, ainda que tenha sido derrotada.

"Fizemos um grande primeiro tempo, muito equilibrado", analisou. "A equipe continuou criando [depois dos gols do Santos]. Teve 10 finalizações a mais que o Santos. Teve uma posse de bola superior. Mas o Santos foi mais eficiente e nós não fomos ‘felizes’. Mas a equipe lutou", acrescentou.

Insatisfeita, a torcida do Atlético-PR criticou Eduardo Baptista e o responsabilizou pela derrota. Mas o técnico preferiu elogiar o apoio dado ao time. "Quero enaltecer o torcedor que lotou e apoiou a equipe o jogo todo", ressaltou.

O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores será em 10 de agosto, na Vila Belmiro. O Atlético-PR voltará a jogar no próximo domingo, quando visitará a Chapecoense, na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.