Após derrota em casa, Enderson diz preservar Damião no Santos

O Santos precisava de ganhar do Cruzeiro neste domingo para interromper a série negativa que já dura quase um mês e chega a sete jogos, mas acabou perdendo por 1 a 0 na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. Mesmo precisando da vitória, o técnico Enderson Moreira voltou a deixar o atacante Leandro Damião no banco de reservas, o que, ele explicou depois, foi para preservar o jogador.

"Se a gente põe Leandro Damião e ele perde gol, parece que o mundo vai acabar. Nesse caso, é melhor preservar o jogador para a pressão não aumentar. Mas estamos usando o elenco todo e Leandro Damião está tranquilo", explicou o técnico do Santos, na entrevista coletiva após a derrota na Vila.

Na saída do time de campo, um grupo de torcedores não perdoou nem o xodó santista Gabriel, que outra vez jogou mal, além de ter perdido a melhor oportunidade de gol do Santos, ainda no primeiro tempo. O jovem atacante foi xingado e correu para os vestiários, sem atender aos pedidos de entrevistas.

O goleiro Aranha, um dos poucos a dar entrevistas na saída do gramado, lamentou a terceira derrota do time na Vila Belmiro em menos de um mês. "Outra vez enfrentamos um adversário forte, jogamos de igual para igual, mas, nos detalhes, o Santos está ficando para trás. Nos quatro jogos contra o Cruzeiro (na temporada), tivemos chances para vencer, mas eles foram mais competentes", reconheceu.

Lucas Lima, que fez a assistência que poderia ter resultado no gol se Gabriel não falhasse na finalização, lamentou o resultado, mas destacou que o Santos não foi inferior ao líder do Brasileirão. "Jogamos bem, atacamos bastante e tivemos chances de gol. Perdemos por causa de uma bobeira e deu no que deu", avaliou o meia.

O próximo jogo do Santos será o Atlético-PR, quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edu Dracena, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Arouca, recuperado de uma amidalite, serão as novidades do time.