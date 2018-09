Após derrota em casa, Flamengo volta aos treinos sob olhares de dirigentes

Um dia depois de decepcionar os mais de 61 mil torcedores que compareceram ao Maracanã no último domingo, na surpreendente derrota por 1 a 0 para o Ceará, o Flamengo voltou aos treinos nesta segunda-feira. No Ninho do Urubu, a equipe iniciou a preparação para encarar o Internacional na quarta, no Beira-Rio, em duelo direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

O clima nesta segunda estava longe do ideal no CT rubro-negro. A derrota de domingo afastou o Flamengo do líder São Paulo e aumentou a pressão da torcida sobre o elenco, que admitiu a culpa pelo desempenho. Até o outrora inquestionável Lucas Paquetá sofreu com as críticas e foi vaiado durante a maior parte do segundo tempo.

Paquetá, aliás, foi um dos desfalques do treino desta segunda, já que se apresentou á seleção brasileira. Outro que não trabalhou porque defenderá as cores de seu país em amistosos nos próximos dias foi o volante colombiano Cuellar.

Sem estes nomes, o técnico Maurício Barbieri comandou um treino com bola no gramado para os reservas, observado pelo vice-presidente de futebol Ricardo Lomba e o diretor de futebol Carlos Noval. Enquanto isso, os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Além de Paquetá e Cuéllar, Barbieri não poderá contar na quarta-feira com o meia Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Réver é outro que pode ficar de fora. Assim, uma possível escalação para a partida é: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta, Willian Arão (Jean Lucas), Everton Ribeiro, Vitinho e Marlos Moreno; Henrique Dourado.