Após derrota em casa, Linense dispensa Bruno Quadros O Linense não faz boa campanha no Paulistão desta temporada e, para reverter essa situação, a diretoria do clube resolveu dar um ânimo novo à equipe e trocou a comissão técnica. Na manhã desta segunda-feira, após a derrota por 3 a 2 para o São Bernardo, dentro de casa, foi confirmada a saída do técnico Bruno Quadros. Ele estava há mais de dois anos no comando do time.