Após derrota em clássico, Cavalieri prega força total no Brasileiro

A derrota para o Flamengo no clássico disputada na noite de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, não abalou o goleiro Diego Cavalieri. Poucas horas depois, o jogador do Fluminense já treinava com os demais jogadores e projetava a partida contra o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão.

Apesar da proximidade do jogo da volta contra o Flamengo, na próxima semana, Cavalieri pediu força total no fim de semana, sem jogadores preservados. O motivo é a situação ameaçadora do time carioca na tabela. O Fluminense está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento.

"Para nós, tudo é decisão. No momento que estamos, na situação em que a gente se encontra na tabela, não tem como poupar. Todo jogo é importante, como foram os jogos passados, nós temos essa consciência e essa orientação de que todo jogo é decisivo", declarou o goleiro, nesta quinta-feira.

O jogo contra o Bahia é importante para o Flu também por causa da situação do rival na tabela. O time também tem 38 pontos e é rival direto na briga para escapar da degola. A partida, válida pela 31ª rodada, será disputada no Maracanã.

"Sabemos da importância que esse jogo de domingo no Maracanã tem, contra um adversário direto, nossa situação no Brasileiro ainda é complicada. Então é focar, começar a recuperação, concentrar para fazer um bom jogo e sair com uma vitória, que é o resultado que nos interessa", declarou.