Após derrota em clássico, Corinthians retoma treinos de olho em final

Menos de 24 horas depois da derrota no clássico para o Santos, o Corinthians voltou aos trabalhos na manhã deste domingo. O técnico Jair Ventura comandou treino técnico e tático no CT Joaquim Grava, em preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na quarta, na Arena Corinthians.

A maior parte dos jogadores que foram a campo neste domingo não estiveram no clássico disputado na noite de sábado, no Pacaembu. Na derrota por 1 a 0 para o Santos, o treinador só colocou em campo quatro titulares: Léo Santos, Gabriel, Mateus Vital e Douglas. Os demais foram preservados justamente para a partida decisiva de quarta.

Jair Ventura deu atenção especial às movimentações táticas no ataque e na defesa. Mas não deixou de trabalhar marcação, troca de passes e finalizações, uma das preocupações do time, em razão do baixo número de gols marcados nos últimos jogos. O Corinthians passou em branco nas últimas quatro partidas, tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil.

A delegação corintiana vai iniciar a concentração para a final já nesta segunda-feira, com treino no período da tarde. O mesmo vai acontecer na terça.

Após perder por 1 a 0 no primeiro jogo da final, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença na quarta para levantar o troféu da Copa do Brasil.