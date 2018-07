Após derrota em clássico, Flamengo quer se recuperar contra o Internacional

Com 17 pontos, o Flamengo está na sexta posição e começa a se afastar do grupo que se classifica para a Copa Libertadores. O adversário é um dos que encabeçam a primeira faixa da competição - na segunda colocação, com 20 pontos - e precisa vencer para retomar a liderança, atualmente ocupada pelo Palmeiras, que tem 22.

Contra o Fluminense, no último domingo, a nova defesa rubro-negra foi a principal deficiência. Além do gol contra do volante Willian Arão, o zagueiro Rafael Vaz falhou no segundo gol ao entregar a bola para Richarlison marcar o gol da vitória tricolor no clássico. Mesmo com o desempenho negativo do sistema defensivo, Zé Ricardo não pretende fazer mudanças no setor.

A baixa fica novamente por Emerson. Apesar de ter entrado no segundo tempo do jogo, o atacante voltou a sentir dores musculares e desfalca a equipe mais uma vez. Guerrero, que retornou no clássico com um gol, está garantido na partida. Em reta final de recuperação, o goleiro Paulo Victor e o zagueiro Juan ainda continuam fora da equipe.

De volta ao time titular, o meia Ederson demonstrou respeito ao Internacional e espera encontrar dificuldades para o confronto que pode recolocar o time rubro-negro no grupo dos quatro melhores do Brasileirão. "O Inter é um excelente time, com muitos jovens e joga em velocidade. Procuramos analisar bem os pontos fracos da equipe deles e trabalhamos em cima disso no treino de hoje (terça-feira). Espero que possamos aproveitar isso", definiu o meia que ganhou a posição de Everton, que fica como opção no banco de reservas.