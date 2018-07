Após derrota em clássico, Flu volta aos treinos só com os reservas

Após ser batido pelo Botafogo no clássico da noite passada, o Fluminense voltou aos trabalhos nesta quinta-feira somente com os reservas em campo. Os titulares do jogo de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo na academia, incluindo o atacante Wellington Silva, que está perto de deixar o clube carioca.

A chance de saída do atacante, rumo ao francês Bordeaux, foi admitida pelo próprio técnico Abel Braga, após o clássico. Mesmo assim, ele participou da atividade na academia e tem até chance de enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Enquanto os titulares ficaram na academia, os reservas foram para o gramado. O coletivo contou com a participação de oito jogadores do time sub-20. Os gols da atividade foram marcados por Marcos Júnior e Peu. O goleiro Diego Cavalieri atuou normalmente no treino.

O time do Fluminense voltará aos treinos na tarde desta sexta-feira, quando Abel Braga deve começar a definir os titulares para o duelo na capital paranaense.

LOCAIS DE JOGO

A CBF definiu nesta quinta-feira onde serão disputados dois jogos do Fluminense nas próximas semanas. O confronto com o líder Corinthians foi marcado para o Maracanã, no dia 23, às 16 horas, pela 16ª rodada do Brasileirão. Contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada, o local da partida será o estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no dia 7 de agosto, às 20 horas. Pela tabela inicial da CBF, os dois jogos estavam sem local especificado.