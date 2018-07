Após derrota em clássico, meia aposta em evolução e Corinthians na liderança

No dia seguinte à derrota no clássico para o Palmeiras por 1 a 0, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira e tenta evitar se distanciar das primeiras colocações da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O meia Marquinhos Gabriel mostra confiança e acredita que a equipe alvinegra tirou lições do resultado diante do rival e pode voltar a liderança na próxima rodada.

"Poderíamos ter jogado um pouco mais, mas na próxima rodada já temos possibilidade de reverter e voltar a brigar pela liderança. Vamos tirar coisas boas disso e temos de fazer mais triangulações e jogadas de fundo para chegar aos gols", analisou o meia, que deve ser mantido como titular na partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, em Brasília.

Entretanto, o Corinthians pode perder uma das suas peças mais importantes. O técnico Tite é cotado para assumir o comando da seleção brasileira no lugar de Dunga, que pode ser demitido nesta terça-feira em uma reunião na sede da CBF, no Rio.

Marquinhos Gabriel deixa claro torcer pela permanência do treinador no Corinthians. "Perderíamos um grande treinador, não à toa se cogita o nome dele na seleção, pelos títulos e trabalho. Uma situação que deve se arrastar um pouco, mas é merecimento ao trabalho dele", disse o corintiano.