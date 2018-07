Após derrota em clássico, Vasco volta as atenções para Libertadores

RIO - O Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1, no último domingo, em clássico válido pela quarta rodada da Taça Rio, mas não tem tempo para lamentar. A equipe já volta suas atenções para a Libertadores, pela qual entra em campo nesta quarta-feira diante do Libertad, às 22 horas, em São Januário. Por isso, a ordem é esquecer imediatamente o clássico.

"Acho que o Botafogo foi muito feliz hoje (domingo). Acertei um belo chute, mas não conseguimos um bom resultado. Passaremos a pensar na Libertadores só agora, pois clássico é clássico e a gente tem sempre que pensar no clássico. A equipe do Botafogo foi superior à da gente e ganhou o jogo", disse o volante Fellipe Bastos, autor do gol vascaíno.

Após a partida, o técnico Cristóvão Borges tentou explicar a derrota e viu o terceiro gol botafoguense, quando a partida estava com o placar de 2 a 1, como fundamental para o resultado final. "No clássico o equilíbrio sempre predomina", comentou. "Na volta para o segundo tempo, fizemos o gol, estávamos bem, pressionando, sentíamos que estávamos perto do empate, mas aí levamos o terceiro. Brigamos no segundo tempo e foi uma pena não termos conseguido o empate", completou.

Já o experiente meia Juninho Pernambucano ainda estava abalado pelo pênalti perdido por ele, que poderia diminuir a vantagem do adversário. "A equipe fez um bom jogo e talvez se eu não tivesse errado o pênalti, se a gente tivesse feito o 3 a 2, a gente tivesse empatado. O jogo ficou muito igual e quando o Vasco poderia ter feito o gol, foi o Botafogo que fez. Nós tivemos erros, como foi o meu pênalti, individuais e isso prejudicou", avaliou.