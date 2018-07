Após derrota em estreia, seleção feminina encerra preparação para duelo com Japão

Após ser derrotada na estreia no Torneio das Nações, a seleção brasileira feminina de futebol encerrou neste sábado a preparação para o seu segundo duelo no torneio amistoso, disputado nos Estados Unidos. No domingo, as brasileiras vão enfrentar o Japão, às 17h15 (horário de Brasília).

Dois dias após a derrota para a Austrália por 3 a 1, o técnico Vadão comandou atividade somente com as reservas no gramado do estádio Rentschler Field, em East Hartford, no estado de Connecticut. O local será o palco da partida deste domingo.

As jogadoras que foram titulares na quinta fizeram somente trabalho regenerativo neste sábado. As demais participaram de treino tático em campo reduzido, sob forte sol e calor. Vadão não indicou se fará mudanças na equipe titular. Na quinta, ele escalou a seleção com Bárbara; Tamires (Joyce), Daiane (Kathellen), Mônica e Poliana; Debinha, Andressinha (Camila), Thaísa e Marta; Beatriz e Thaís (Adriana).

Com capacidade para 40 mil torcedores, o estádio Rentschler Field costuma ser utilizado para jogos de futebol americano. O UConn (Universidade Connecticut) manda suas partidas no local.

Depois do duelo entre brasileiras e japonesas, neste domingo, será a vez do jogo entre os Estados Unidos e a Austrália, às 20 horas (de Brasília). O Brasil ainda enfrentará o time da casa, na sequência da competição.

Esta é a segunda edição do Torneio das Nações, quadrangular amistoso disputado em solo norte-americano. Na primeira edição da competição, que tinha os mesmos participantes, a Austrália levou o título e o Brasil foi o último colocado.