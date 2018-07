Após derrota, Estevam Soares deixa o Atlético Sorocaba

Soares, que assumiu o time no final de 2012, no lugar de Fernando Diniz, lamentou a falta de sorte do time neste início de competição. "Nós vínhamos jogando bem, mas não fazíamos o gol. E perdemos jogos que não merecemos. O melhor agora é a mudança para sacudir o grupo e o clube", explicou.

O treinador comandou o Atlético por nove partidas, nas quais obteve uma vitória, três empates e cinco derrotas. O aproveitamento do time até agora é de apenas 22,2%. Depois da derrota em Jundiaí, o Atlético Sorocaba aparece com seis pontos, ocupa a 17ª posição e segue na zona de rebaixamento. A equipe volta a jogar dia 2 de março, fora de casa, contra o Bragantino.