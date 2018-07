Após derrota, Fluminense inicia preparação em busca de virada na Copa do Brasil

O Fluminense mal teve tempo para digerir a doída derrota no clássico de sábado para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e já retornou ao trabalho nesta segunda-feira. Após um dia de folga, os jogadores se reapresentaram e iniciaram o trabalho no CT Pedro Antonio com foco em outra competição, a Copa do Brasil.

Na quarta-feira, o time de Abel Braga recebe o Grêmio no Maracanã, às 19h30, precisando de gols para ir às quartas de final do torneio. Após ser derrotado na ida, em Porto Alegre, por 3 a 1, o Fluminense tem que vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença se quiser seguir vivo na competição.

Por isso, a semana começou com muito esforço e os jogadores trabalharam por cerca de uma hora e meia na tarde desta segunda-feira. Para os atletas que foram titulares diante do Vasco, o dia foi de atividades físicas na academia e de regeneração. Já o restante do elenco fez treinos no campo sintético e para aumento da potência aeróbica.