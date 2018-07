Após derrota, Fluminense treina em Porto Alegre antes de voltar ao Rio

Horas depois de perder para o Grêmio na última quarta-feira, por 3 a 1, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco do Fluminense amanheceu nesta quinta com a ordem de se reerguer rapidamente. Para isso, foi ao trabalho ainda em Porto Alegre, onde trabalhou antes de retornar ao Rio.

Os jogadores do elenco tricolor foram ao CT Luiz Carvalho, do Grêmio. Os titulares da partida de quarta foram poupados, mas o restante realizou um treino técnico no gramado em campo reduzido. A comissão técnica de Abel Braga comandou a atividade com número de toques limitados e foco nos passes e movimentação.

A delegação do Fluminense volta ao Rio ainda nesta tarde. Na sexta, Abel iniciará a montagem da equipe para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, pela qual o time carioca encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Em momento oscilante na temporada, os tricolores precisam de um bom resultado, mesmo na casa do adversário.