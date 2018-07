Após derrota, Grêmio descarta fazer grandes mudanças Após ver o Grêmio ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil com a derrota por 3 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, na última quarta-feira à noite, o assessor de futebol do time gaúcho, Luiz Onofre Meira, afirmou que o clube não planeja promover muitas modificações no elenco que agora foca o Campeonato Brasileiro e, no segundo semestre, disputará também a Copa Sul-Americana.