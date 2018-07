Após derrota, Grêmio faz treino na Venezuela antes da volta ao Brasil

A viagem de retorno do Grêmio a Porto Alegre terá uma escala em São Paulo, com chegada prevista para as 4h30. O voo para a capital gaúcha será às 8 horas, com desembarque no Aeroporto Salgado Filho agendado para as 9h30. Após a chegada, o elenco vai ganhar o restante da quinta-feira de folga.

A reapresentação do elenco gremista está marcada para as 16 horas desta sexta-feira, no Olímpico, quando o time vai iniciar a preparação para o jogo de sábado, na Arena Grêmio, contra o Lajeadense, válida pela primeira rodada da Taça Farroupilha - o segundo turno do Campeonato Gaúcho.