Após derrota, Grêmio tem volta de Kannemann e Maicon para confirmar lugar no G-4

Beneficiado pela derrota do São Paulo para o Vasco, na quinta-feira, o Grêmio se manteve no G-4 do Campeonato Brasileiro. E, para não correr novo risco de deixar a zona da tabela que garante vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o time gaúcho quer reagir com triunfo no Brasileirão, diante do Vitória, em Salvador, neste domingo, pela 37ª rodada.

Para sustentar ao menos a quarta colocação, o técnico Renato Gaúcho tem retornos importantes, após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, no Rio. De volta da seleção argentina, Kannemann vai formar dupla com Pedro Geromel na zaga. Poupado dos últimos dois jogos por desconforto muscular, o capitão Maicon é outro reforço. O volante entra no lugar de Matheus Henrique, suspenso.

A dupla se reuniu ao grupo no Rio, de onde a delegação não saiu após perder no Maracanã. O time gaúcho treinou em solo carioca nos últimos dias antes de viajar para a capital baiana.

Na quarta colocação, com 62 pontos, o Grêmio encerra sua participação no Brasileirão diante do Corinthians, no dia 2 de dezembro, em casa. O São Paulo tem a mesma pontuação, mas está em quinto por ter menos vitórias na tabela.

"São duas finais que a gente tem para garantir uma das vagas no G4. Independente do São Paulo, nós sabemos que a chance é muito grande de conseguirmos essa vaga direta", afirma o goleiro Paulo Victor, que segue entre os titulares. Isso porque Marcelo Grohe, lesionado, só volta em 2019.