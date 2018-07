Após derrota histórica para o Bayern, Roma tropeça no Italiano

Depois de levar 7 a 1 do Bayern de Munique no meio de semana, pela Liga dos Campeões, a Roma tropeçou no Campeonato Italiano. Neste sábado, jogando fora de casa, a equipe da capital não conseguiu sair do 0 a 0 com a Sampdoria, em confronto direto no topo da tabela, entre vice-líder e segundo colocado.

Com o empate, a Roma continua com os mesmo 19 pontos que a líder, Juventus, que só joga neste domingo, em casa, contra o Palermo. A Sampdoria ocupa o terceiro lugar, com 16, e segue invicta, com quatro vitórias e outros quatro empates. Já a Roma tem seis vitórias um empate e uma derrota, justamente no clássico contra a Juve.

Também neste sábado, em Parma, um clássico regional. Lanterna do campeonato, os donos da casa perderam do Sassuolo por 3 a 1 e seguem em péssima fase. Em oito rodadas, o Parma perdeu sete jogos e só venceu um. Floccari, Acerbi e Taider marcaram para os visitantes, enquanto o veterano Cassano descontou no fim. Com sete pontos, o Sassuolo deixou a zona de rebaixamento.

Já em Empoli, o zagueiro brasileiro Danilo Avelar, que tem passagem pelo Rio Claro, no interior de São Paulo, marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 do Cagliari sobre o Empoli. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela, respectivamente com oito e sete pontos.