Após derrota, Inter destaca necessidade de vencer fora de casa

O atacante Nilmar marcou o seu primeiro gol nesse retorno ao Internacional, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, domingo, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogador lamentou o tropeço e avaliou que os gols sofridos no primeiro tempo foram determinantes para que o time fosse batido em casa.

"Quarta-feira vamos tentar recuperar no Maracanã. Foi um jogo atípico, pois sofremos dois gols no primeiro tempo e tivemos que correr atrás", avaliou Nilmar, que agora soma 65 gols marcados pelo Inter em 153 jogos e disputou pela primeira vez uma partida completa nesse seu retorno ao clube.

Derrotado, o Inter caiu para o terceiro lugar no Brasileirão com 50 pontos, a nove do líder Cruzeiro. Por isso, o time sabe que precisa reagir imediatamente, diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, em partida marcada para o Maracanã. "Agora vamos ter que recuperar fora de casa", disse Ernando.