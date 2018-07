Após derrota, Inter volta aos treinos com 5 ausências

PORTO ALEGRE - Depois de cair por 2 a 1 diante do Cruzeiro, na noite do último domingo, em Novo Hamburgo (RS), e sofrer assim a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro, o time do Inter voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT do Parque do Gigante, sem cinco jogadores do seu elenco.

D'Alessandro, Juan, Alex, Rafael Moura e Gabriel foram liberados da atividade para viajar a São Paulo e participar de uma reunião do Bom Senso FC, nome dado ao movimento formado por um grupo de 75 jogadores que se manifestaram publicamente para pedir por mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2014 junto à CBF. Entre os jogadores liberados pelo técnico Dunga para ir até a capital paulista, D'Alessandro não encarou o Cruzeiro no último domingo por estar suspenso.

Essa atividade foi a primeira de preparação da equipe para o duelo de quinta-feira, contra o Vasco, às 21 horas, em Macaé, pela 25.ª rodada do Brasileirão. Além de D'Alessandro, outro jogador que voltará a ficar à disposição de Dunga após cumprir suspensão será o zagueiro Índio. Já o volante Josimar é desfalque certo depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo contra os cruzeirenses. Após a atividade na qual os titulares que pegaram o Cruzeiro realizaram um treino regenerativo e os reservas fizeram um trabalho físico, o Inter voltará a treinar novamente na manhã desta terça-feira, para na tarde seguinte já seguir rumo ao Rio visando o duelo diante do Vasco.