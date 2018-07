Após derrota, Inter volta aos treinos com jovem Andrigo

Um dia depois de perder em casa para o Ceará, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, o Inter voltou a treinar nesta quinta-feira no CT do Parque Gigante sem a presença dos titulares. Apenas os reservas participaram de um treino coletivo, que contou também com o lateral Wellington Silva e o volante Wellington.

Os xarás não atuaram diante do Ceará porque não podem disputar a Copa do Brasil pelo Inter, uma vez que já entraram em campo no torneio respectivamente por Fluminense e São Paulo. Os titulares só correram em volta do gramado, enquanto Williams ficou na academia depois de jogar contra o Ceará.

A principal novidade no treino desta quinta, porém, foi a presença de Andrigo, que foi observado pela comissão técnica. O garoto, já com 19 anos, surgiu como joia da base colorada e teria recusado propostas de Manchester United e Barcelona antes mesmo de completar 16 anos e poder assinar com o Inter. O atacante, porém, nunca foi relacionado sequer para uma partida do time sub-23.