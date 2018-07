Após derrota, interino espera Atlético-MG com ânimo renovado para Copa do Brasil

Para o auxiliar técnico do Atlético Mineiro, Diogo Giacomini, que comandou a equipe interinamente na derrota para o Vasco por 2 a 1 em casa no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe terá ânimo renovado a partir desta semana, com a chegada do novo treinador Rogério Micale e a mudança de foco para a Copa do Brasil.

Em má fase no Brasileirão, depois de duas derrotas seguidas, o clube mineiro vai enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético leva para o Engenhão a vantagem de 1 a 0 conquistada em Belo Horizonte no dia 29 de junho.

"A troca de chave do campeonato é um fator que vai nos ajudar", avaliou Giacomini, em entrevista coletiva após a derrota para o Vasco. "Se tivéssemos que jogar outro jogo do Campeonato Brasileiro quarta-feira à noite, acho que seria um pouco mais difícil retomar a confiança e o caminho das vitórias. Mudando a competição e com a chegada do Rogério Micale na segunda, tenho certeza que vai da um ânimo ao grupo para chegarmos lá na quarta-feira e carimbar a classificação diante do Botafogo. Aí sim, a partir disso, fazer uma retomada no Brasileirão".

Giacomini lamentou a derrota para o Vasco e disse compreender os protestos da torcida no final do jogo. "Lamentamos muito não ter conseguido reverter essa situação em casa e dar a vitória para a torcida porque a torcida teve um comportamento exemplar hoje, apoiando a equipe, só protestou nos acréscimos, e com razão porque o time não deu retorno e não conquistou a vitória. Temos que retomar o caminho das vitórias e tenho certeza que, na quarta-feira, esse caminho será retomado".

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, contra o Coritiba, às 16 horas, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do torneio.