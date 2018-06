Após derrota, Jair Ventura elogia postura do Santos diante do Palmeiras

O técnico Jair Ventura elogiou a postura do Santos na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, no Allianz Parque. Apesar de ter sofrido um gol de Antônio Carlos logo aos dois minutos de jogo, o treinador destacou a maturidade e o poder de reação do time nos momentos de adversidade.

"A derrota nunca te dá moral, mas a luta, sim. O time lutou, não sentiu mesmo tomando um gol logo no começo. Tivemos o controle do jogo após os 10 minutos. É lógico que o resultado é ruim, mas quando você perde um clássico jogando bem, sabe que está no caminho certo. O Santos não fez uma partida ruim", ressaltou o comandante.

Jair revelou que conversou com os jogadores na concentração sobre a possibilidade de sofrer uma pressão forte no começo da partida e como trabalhar para combater uma situação adversa.

"Esse tema (sofrer um gol no começo) esteve presente na preleção. Tomamos gols no início contra Ituano e Ponte. Todos estão ligados, mas eles (adversários) conseguiram um gol cedo. Mesmo sofrendo o gol, tivemos mais posse que o adversário e criamos bastante. O resultado não veio, mas o planejamento segue. Tenho certeza de que ficaremos mais fortes quando todos puderem jogar", projetou.