Após derrota, jogadores defendem o trabalho de Ricardo Gareca

A terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro em três jogos do Palmeiras sob o comando de Ricardo Gareca já causa insegurança no treinador e leva os jogadores a saírem em defesa do argentino. Os atletas dizem que o comandante é trabalhador, que consegue passar claramente o que pretende e que são eles é que estão devendo. "Nós já entendemos a filosofia de trabalho dele. O que acontece é que não estamos conseguindo fazer bons resultados. Temos de trabalhar mais para reagir e logo", disse o meia Felipe Menezes.

O jogador, figura apagada neste domingo, atribuiu os 2 a 0 a favor do Corinthians, no estádio Itaquerão, às qualidades do adversário. "Foi mérito total do Corinthians. Eles é que não deixaram o Palmeiras jogar. Nós criamos bem pouco", analisou.

Para Wesley, Ricardo Gareca tem pouca parcela de culpa na má fase do Palmeiras. "Ele trabalha muito, pra caramba. Sua filosofia de trabalho é diferente, mas ele ensina muito. Nós temos é de voltar a vencer e rapidamente", afirmou. Para o jogador, o problema é que a fase não é das melhores. "A gente não está conseguindo criar. Marca, marca, marca, mas não consegue criar. É difícil".

Marcelo Oliveira, que neste domingo voltou a atuar como zagueiro, também defendeu o treinador. "O trabalho do Gareca está sendo bem-feito. A gente é que tem de conseguir as vitórias".